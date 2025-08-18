Забудьте о покупных! Готовим настоящие помидоры в соку дома

Идеальная основа для супов, соусов или просто ароматный гарнир.

Выберите самые спелые мясистые помидоры (например, «сливки»). Тщательно вымойте их. Крупные плоды разрежьте на дольки или четвертинки, мелкие (черри, «дамские пальчики») оставьте целыми, предварительно наколов кожицу у плодоножки. Плотно, но без излишнего нажима уложите подготовленные помидоры в предварительно обработанные кипятком банки. В каждую банку добавьте немного соли и щепотку лимонной кислоты. Накройте банки простерилизованными крышками. Банки поставьте на решетку в духовку, нагретую до комнатной температуры. Включите нагрев до 120 градусов. Когда температура достигнет 100 градусов и начнет выделяться сок, засеките 15 минут для полулитровых банок или 20 минут для литровых. Осторожно, используя специальные прихватки, достаньте банки одну за другой, немедленно закрутите их и переверните вверх дном. Укутайте одеялом до полного остывания. Поместите в погреб или подвал. Наслаждайтесь ярким вкусом всю зиму!

