Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 12:00

Забудьте о покупных! Готовим настоящие помидоры в соку дома

Готовим настоящие помидоры в соку дома Готовим настоящие помидоры в соку дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеальная основа для супов, соусов или просто ароматный гарнир.

Выберите самые спелые мясистые помидоры (например, «сливки»). Тщательно вымойте их. Крупные плоды разрежьте на дольки или четвертинки, мелкие (черри, «дамские пальчики») оставьте целыми, предварительно наколов кожицу у плодоножки. Плотно, но без излишнего нажима уложите подготовленные помидоры в предварительно обработанные кипятком банки. В каждую банку добавьте немного соли и щепотку лимонной кислоты. Накройте банки простерилизованными крышками. Банки поставьте на решетку в духовку, нагретую до комнатной температуры. Включите нагрев до 120 градусов. Когда температура достигнет 100 градусов и начнет выделяться сок, засеките 15 минут для полулитровых банок или 20 минут для литровых. Осторожно, используя специальные прихватки, достаньте банки одну за другой, немедленно закрутите их и переверните вверх дном. Укутайте одеялом до полного остывания. Поместите в погреб или подвал. Наслаждайтесь ярким вкусом всю зиму!

Ранее мы писали: Советские маринованные огурцы «Глобус» — вкус детства в каждой банке!

рецепты
помидоры
томаты
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии считают, что Мерц делает страну мишенью
В Госдуме оценили сообщения о новой ракете Украины
В Госдуме нашли причину неприятных слухов о мессенджере MAX
В Госдуме ответили, почему лидеры ЕС боятся встречи Трампа и Зеленского
Путин поддержал инициативу о защите ростовских фермерских хозяйств
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.