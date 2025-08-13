Советские маринованные огурцы «Глобус» — вкус детства в каждой банке!

Добудьте мельчайшие пупырчатые корнишоны, идеально прямые как солдатики. Вымачивайте в холодной воде, чтобы они напитались влагой до упора. Пока огурцы отдыхают, займитесь укладкой. В стерилизованные литровые банки первым делом отправляйте пушистый зонтик укропа, пару зубчиков чеснока, разрезанных вдоль, кусочек корня хрена размером с мизинец, по паре листиков черной смородины и дуба. Обязательно щепотку желтых горчичных зерен и тоненькую полосочку огненного стручка перца. Теперь — главное! Укладывайте подготовленные огурцы строго вертикально, плечом к плечу, без зазоров. На литр родниковой (фильтрованной) воды берите ровно 50 граммов крупной соли и 80 граммов сахарного песка. Доведите до бурления, проварите пару минут. Ключевой момент: не вливайте уксус в маринад! Снимите кастрюлю с огня и только потом прямо в каждую банку, поверх огурцов, влейте 80 мл столового уксуса (9%). Сразу же налейте в огурчики обжигающе-кипящий рассол до самого краешка. Накройте прокипяченными крышками. Поставьте банки в широкую кастрюлю с горячей водой (на дно — тканевая подложка), вода должна скрыть «плечики». После закипания пусть томятся 12 минут для литрового объема. Достаньте и тут же, пока не остыли, наглухо запечатайте крышками. Пробу снимайте не раньше чем через месяц-полтора — терпение вознаградится тем самым, ни с чем не сравнимым советским хрустом и букетом! Храните сокровище в погребе или темной кладовой.

