10 августа 2025 в 11:09

Кокосово-банановое печенье без муки: вкусно и полезно! Простой рецепт к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кокосово-банановое печенье с кунжутом — лёгкое наслаждение! Хочется сладкого, но не хочется переживать о лишних сантиметрах? Это печенье — идеальный вариант! Без муки, без сахара, зато с насыщенным тропическим вкусом и приятной хрустящей текстурой. Аромат свежего кокоса, сладость бананов и пикантные нотки специй создают потрясающую гармонию. А ещё это отличный вариант для тех, кто избегает глютена или просто любит экспериментировать на кухне.

Сначала разделаем кокос: нагрейте его в духовке при 180 °C 15 минут, затем аккуратно расколите, слейте воду (её можно использовать для коктейлей) и извлеките мякоть. Натрите 200 г кокосовой мякоти на мелкой тёрке или измельчите в блендере. Три спелых банана разомните вилкой в пюре, добавьте 1 ч. л. лимонного сока и цедру половины лимона — это придаст свежести.

В глубокой миске смешайте кокосовую стружку, банановое пюре, 0,5 ч. л. корицы, 0,5 ч. л. молотого кардамона и 6 ст. л. кунжута. Тесто должно получиться влажным, но достаточно плотным. Если смесь слишком жидкая, добавьте ещё немного кокосовой стружки.

Противень застелите пергаментом. Мокрыми руками сформируйте небольшие шарики, обваляйте их в оставшемся кунжуте, слегка приплюсните и выложите на противень. Выпекайте при 170 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть — печенье станет хрустящим снаружи, но останется мягким внутри.

Подавайте с чаем или кофе. Это печенье удивит вас своей текстурой — хрустящий кунжут, нежная кокосовая серединка и лёгкая кислинка лимона. А главное — никаких угрызений совести за съеденную сладость! Приятного аппетита и тропического настроения!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

Мария Левицкая
