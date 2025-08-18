Переговоры Путина и Трампа на Аляске
От знаменитого сатирика требуют 13 млн рублей из-за петербургских бань

Реставраторы требуют от сатирика Альтова 13 млн рублей из-за бань

Семен Альтов Семен Альтов Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Компания «М. Г. Прайват Реконстракшн» подала в суд на сатирика Семена Альтова и требует от него выплатить 12,8 млн рублей, передает Telegram-канал SHOT. Спор разгорелся из-за восстановления Лиговских бань в Санкт-Петербурге.

По данным канала, в 2021-м сатирик выкупил объект у бывшего вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова и его партнера. Он планировал превратить Лиговский банно-прачечный комбинат эпохи авангарда 1934 года постройки в культурный центр. Год назад Альтов с семьей обратился к компании «М. Г. Прайват Реконстракшн», чтобы сделать проект.

По версии компании, сотрудники выполнили свою часть соглашения. При закрытии контракта якобы разгорелся конфликт с семьей сатирика, после чего «М. Г. Прайват Реконстракшн» обратилась в суд, пишет SHOT.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество гендиректора МХАТа имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана по делу о растрате. Речь идет о коттедже и земельных участках в Московской области стоимостью более 90 млн рублей.

Санкт-Петербург
Семен Альтов
суды
компании
