30 октября 2025 в 15:20

Российский сатирик судится со строительной компанией из-за бань

Сатирик Альтов подал иск по поводу реконструкции Лиговских бань в Петербурге

Семен Альтов Семен Альтов Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Культовый писатель-сатирик Семен Альтов подал встречный иск к строительной компании «М. Г. Прайват Реконстракшн» на сумму 17,6 млн рублей по поводу реконструкции Лиговских бань, сообщает издание «Страсти». Шаг артиста стал ответом на иск подрядчика, который ранее потребовал взыскать с него 12,8 млн рублей.

Судебные разбирательства связаны с реконструкцией исторических Лиговских бань в Санкт-Петербурге, которые Альтов приобрел в 2021 году с целью создания там арт-пространства с концертным залом. Строительная компания утверждает, что все работы по контракту были выполнены в полном объеме. Однако при закрытии сделки с семьей артиста возник конфликт, что и привело к обращению в суд с требованием о взыскании оплаты.

Первое слушание по этому делу назначено на 27 ноября. Альтов, в свою очередь, обратился в суд с требованием взыскать с подрядчика сумму, превышающую первоначальные претензии.

Ранее стало известно, что компания «Культурная служба», занимающаяся организацией билетных касс, подала иск на сумму свыше 7,6 млн рублей в отношении известного певца Филиппа Киркорова. Причина разбирательства неизвестна, но основным направлением деятельности компании является работа с концертными залами и театрами.

комики
Санкт-Петербург
Семен Альтов
суды
иски
