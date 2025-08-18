Пенсионеры из Москвы ловили «опасную ОПГ» и лишились квартиры

Пожилые супруги из Москвы стали жертвами мошенников и лишились квартиры и 18 млн рублей, поверив, что помогают силовикам в операции против преступной группировки, передает Telegram-канал Baza. В конце мая женщине позвонила незнакомка и, представившись участковым, сообщила, что в районе действует опасная ОПГ, якобы убившая соседку пенсионерки.

Аферисты запугали пенсионеров, заставили сначала передать несколько сумм «на проверку», а затем продать квартиру и отдать деньги «инкассатору», говорится в сообщении. Лишь спустя два месяца, после разговора с таксистом, пара поняла, что все это время общалась с обманщиками.

Ранее МВД России предупредило, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов. Злоумышленники звонят гражданам, ссылаясь на необходимость проверки данных, и просят назвать код из СМС. С его помощью они получают доступ к аккаунту на портале «Госуслуги» и похищают персональные сведения. Аферисты объясняют «проверку» запуском реестра электронных повесток. В МВД подчеркнули, что для работы единого реестра воинского учета не нужны никакие коды подтверждения или дополнительные проверки.