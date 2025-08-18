Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 12:06

Пенсионеры из Москвы ловили «опасную ОПГ» и лишились квартиры

Аферисты вынудили пенсионеров из Москвы продать квартиру и отдать 18 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилые супруги из Москвы стали жертвами мошенников и лишились квартиры и 18 млн рублей, поверив, что помогают силовикам в операции против преступной группировки, передает Telegram-канал Baza. В конце мая женщине позвонила незнакомка и, представившись участковым, сообщила, что в районе действует опасная ОПГ, якобы убившая соседку пенсионерки.

Аферисты запугали пенсионеров, заставили сначала передать несколько сумм «на проверку», а затем продать квартиру и отдать деньги «инкассатору», говорится в сообщении. Лишь спустя два месяца, после разговора с таксистом, пара поняла, что все это время общалась с обманщиками.

Ранее МВД России предупредило, что мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов. Злоумышленники звонят гражданам, ссылаясь на необходимость проверки данных, и просят назвать код из СМС. С его помощью они получают доступ к аккаунту на портале «Госуслуги» и похищают персональные сведения. Аферисты объясняют «проверку» запуском реестра электронных повесток. В МВД подчеркнули, что для работы единого реестра воинского учета не нужны никакие коды подтверждения или дополнительные проверки.

мошенники
аферисты
квартиры
пенсионеры
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы
Экс-футболист «Динамо» назвал фигней байку о проклятии клуба женой Севидова
В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа
Мать-антипрививочница довела дочь до смерти
Дипломаты ответили на слухи о встрече Трампа, Путина и Зеленского в Венгрии
Зеленского предупредили о «горькой таблетке» уступок в Вашингтоне
Мужчина прилетел в Дагестан с часами Rolex и был задержан таможенниками
Вкусное ткемали из сливы, которое хочется есть ложкой прямо из банки
Автоэксперт рассказал о судьбе иномарок в таксопарках
Россиянка организовала похищение родного брата ради доли в квартире
Гладков призвал раскрывать имена россиян, превративших убежища в туалеты
Названа опасность возможного обмена территориями между Россией и Украиной
Названы последствия атаки ВСУ на ведущий через Венгрию нефтепровод «Дружба»
Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский против мира с Россией
В Госдуме назвали главное достижение Путина и Трампа на саммите на Аляске
ВСУ нанесли удар по объекту, где всегда много людей
Пойманная на Сахалине агрессивная акула попала на видео
Самая изысканная заготовка: готовим вяленые помидоры в домашних условиях
Теракт на Крымском мосту, роботы, «ядерная зима»: ВСУ атакуют РФ 18 августа
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.