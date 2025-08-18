ЧП с электровозом произошло в кузбасской шахте В шахте «Таштагольская» в Кемеровской области загорелся подземный электровоз

В шахте «Таштагольская» в Кемеровской области произошло возгорание подземного электровоза, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Инцидент случился на горизонте 280 метров, где образовалось сильное задымление.

Эвакуация горнорабочих не проводилась, однако 26 человек с аварийного участка были выведены на свежую струю воздуха, — уточнил собеседник агентства.

По словам источника, добыча руды не останавливалась, а для ликвидации последствий ЧП привлечены специалисты военизированной горноспасательной части. Шахта «Таштагольская» является важным промышленным объектом Кузбасса с запасами руды около 54 млн тонн. Добываемый здесь концентрат отправляется на Абагурскую обогатительную фабрику, а затем на металлургический комбинат «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате обрушения конструкций в шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области. ЧП произошло днем 9 августа. По официальным данным, люди находились под завалами на глубине 500 метров.

До этого в Нижегородской области спасли 16-летнего мальчика, который оступился и упал в заброшенную шахту. Опасную прогулку устроила группа подростков. Для подъема молодого человека задействовали специальные носилки. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.