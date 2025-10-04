Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 18:52

Мощный снегопад обрушился на российский регион в начале октября

В Кемеровской области резко выросло число ДТП из-за сильного снегопада

Фото: Данил Айкин/РИА Новости

Первый снегопад прошел в Кемеровской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Кадрами побелевших в начале октября улиц местные жители активно делятся в социальных сетях. Некоторые лыжники уже открыли зимний сезон, в то время как на дорогах резко выросло число ДТП.

Отмечается, что из-за образовавшегося гололеда всего за несколько часов в регионе произошли десятки аварий. Так, в Шерегеше столкнулись легковой автомобиль и автобус, а на трассе между СНТ «Мечта» и селом Силино водитель автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. Еще одно ДТП случилось на въезде в Кемерово, на улице Тухачевского, где одна легковушка врезалась в другую.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что в Санкт-Петербург 5 октября придут дожди и потепление до +14 градусов. По его словам, затянувшийся период штилей сменится более ветреными и влажными днями. В воскресенье порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду, уточнил специалист.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году. В среднем температура воздуха в январе и феврале ожидается значительно ниже. При этом пока нельзя сказать, будет ли зима ранней или поздней, отметил синоптик.

Кемеровская область
снегопад
погода
ДТП
