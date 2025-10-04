Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 12:16

Синоптик рассказал, какой сюрприз готовит Петербургу погода в выходные

Колесов: в Петербург 5 октября придут дожди и потепление до +14 градусов

Дожди и потепление до +14 градусов придут в Петербург 5 октября, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Александр Колесов. По его словам, на смену затянувшемуся периоду штилей придут более ветреные и влажные дни.

Приходящий атмосферный фронт смещается очень медленно и даже разрушается на фоне высокого атмосферного давления. В субботу [4 октября] осадков практически не будет, хотя облачность ожидается высокая, а в воскресенье [5 октября] во второй половине дня придут небольшие дожди. Скорее всего, они прольются местами, — уточнил Колесов.

Синоптик добавил, что в выходные ветер усилится: в субботу подует юго-восточный со скоростью до восьми метров в секунду, а в воскресенье сменится более свежим, до 11 метров в секунду. При этом в ночь на 4 октября температура может опуститься до +3 градусов, но уже днем следующего дня воздух прогреется до +10–14.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал увеличение числа резких изменений погоды в Москве до конца года. По мнению эксперта, подобные «климатические качели» являются негативным фактором, примером чего стало резкое похолодание после теплых первых трех недель сентября. Синоптик связал эту тенденцию с продолжающимся ростом температур.

