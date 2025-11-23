ВСУ пытались атаковать Смоленскую область с помощью беспилотников Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Смоленской областью

Три украинских беспилотника сбили над территорией Смоленской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин. По его словам, в настоящее время оперативные службы работают на местах падения обломков.

Сегодня ночью и в утренние часы наш регион подвергся атаке украинских БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России сбиты три беспилотника. Пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано, — отметил он.

До этого, 18 ноября, Анохин сообщил, что силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в Смоленской области. По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте падения обломков БПЛА работали оперативные службы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Шатурскую ГРЭС с помощью беспилотников. Как указал губернатор Московской области Андрей Воробьев, электроснабжение оперативно переключили на резервные линии. В округ направлены передвижные блочно-модульные котельные для поддержания теплоснабжения. Глава округа и все службы работают на месте. Ситуация находится под контролем, угрозы для населения нет, подчеркнул губернатор.