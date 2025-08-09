В Ростове обрушилась шахта В Ростовской области два человека находятся под завалами в шахте

На шахте «Шерловская-Наклонная» в Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение конструкции, сообщает портал 161.RU. По официальным данным, под завалами на глубине 500 метров находятся два человека.

Два человека находятся на безопасном расстоянии. К месту направлена бригада горноспасателей. Информация уточняется, — сообщили изданию в региональном МЧС.

До этого в Нижегородской области спасли 16-летнего мальчика, который оступился и упал в заброшенную шахту. Опасную прогулку устроила группа подростков. Для подъема молодого человека задействовали специальные носилки. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее были опубликованы кадры с первыми секундами после большого взрыва на «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке. На видео мужчина в противогазе показывает разбросанные по земле тела пострадавших. Среди раненых числится 36 сотрудников завода, погибших нет. На месте ЧП создан оперативный штаб, там проводятся аварийно-восстановительные работы. Также власти поручили организовать контроль качества окружающей среды.