Жуткие кадры с первыми секундами после взрыва в Башкирии появились в Сети

Жуткие кадры с первыми секундами после взрыва в Башкирии появились в Сети SHOT показал первые секунды после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Опубликованы кадры с первыми секундами после большого взрыва в Башкирской содовой компании в Стерлитамаке, передает SHOT. На видео мужчина в противогазе показывает разбросанные по земле тела пострадавших.

В Telegram-канале рассказали, что работники предприятия получили ожоги глаз и легких. Также были зафиксированы случаи отравления хлором. Среди пострадавших числятся 36 сотрудников завода, погибших нет. Девять человек находятся в тяжелом состоянии, добавили инсайдеры.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что на месте взрыва работают порядка 19 бригад скорой помощи. Он отметил, что из столицы региона Уфы санавиацией направлены бригады врачей.

Взрыв в Стерлитамаке произошел на площадке компании «Каустик». На месте работает оперативный штаб и ведутся аварийно-восстановительные работы. Власти также организовали контроль качества окружающей среды.

Возможной причиной трагедии называют разгерметизацию сварочного шва. В конгломерате «Башкирская содовая компания» уточнили, что на предприятии готовились к плановому остановочному капитальному ремонту.