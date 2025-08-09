Раскрыта возможная причина взрыва на заводе в Стерлитамаке Разгерметизация сварочного шва могла стать причиной взрыва в Стерлитамаке

Разгерметизация сварочного шва установки могла стать причиной взрыва на заводе в Стерлитамаке, сообщили ТАСС в пресс-службе конгломерата «Башкирская содовая компания» (БСК). Там отметили, что на предприятии готовились к плановому остановочному капитальному ремонту.

На комплексе винилхлорида-поливинилхлорида произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву, — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин заявил, что в результате взрыва на заводе в Стерлитамаке пострадали 25 человек, все они доставлены в больницу. По его словам, на месте ЧП работают 19 бригад скорой помощи.

До этого Госкомитет по ЧС Башкирии сообщил, что в Стерлитамаке взрыв произошел на производственной площадке компании «Каустик», которая входит в конгломерат «Башкирская содовая компания». Отмечается, что погибших нет. На месте работали 42 человека и 15 единиц техники.

В городе был создан оперативный штаб, там проводятся аварийно-восстановительные работы. Также власти поручили организовать контроль качества окружающей среды.