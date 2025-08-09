Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 10:39

Названо число пострадавших при взрыве в Стерлитамаке

Минздрав Башкирии: 25 человек пострадали при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Фото: СК РФ

В результате взрыва на заводе в Стерлитамаке пострадали 25 человек, все они доставлены в больницу, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте ЧП работают 19 бригад скорой помощи.

В городскую больницу доставлены 25 пострадавших, — написал Рахматуллин.

Ранее Госкомитет по ЧС Башкирии сообщил, что в Стерлитамаке взрыв произошел на производственной площадке компании «Каустик», которая входит в конгломерат «Башкирская содовая компания». Отмечается, что погибших нет. По данным ГУ МЧС по Башкортостану, причиной стал хлопок газовоздушной смеси. На месте работают 42 человека и 15 единиц техники.

В городе был создан оперативный штаб, там проводятся аварийно-восстановительные работы. Также власти поручили организовать контроль качества окружающей среды.

БСК производит широкий спектр химической продукции. Речь идет о соде кальцинированной, пищевой соде, хлористом кальции, ПВХ, кабельных пластикатах и соляной кислоте.

