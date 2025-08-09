Раскрыто, что за предприятие взорвалось в Стерлитамаке

Раскрыто, что за предприятие взорвалось в Стерлитамаке Госкомитет Башкирии по ЧС: взрыв произошел на предприятии «Каустик»

В Стерлитамаке на производственной площадке компании «Каустик», которая входит в конгломерат «Башкирская содовая компания», произошел взрыв, сообщает Госкомитет по ЧС Башкирии. Отмечается, что погибших нет.

На месте ЧП создан оперативный штаб, там проводятся аварийно-восстановительные работы. Также власти поручили организовать контроль качества окружающей среды.

БСК производит широкий спектр химической продукции. Речь идет о кальцинированной соде, пищевой соде, хлористом кальции, ПВХ, кабельных пластикатах и соляной кислоте.

Взрыв прогремел на предприятии в Стерлитамаке утром 9 августа. По данным ГУ МЧС по Республике Башкортостан, причиной стал хлопок газовоздушной смеси. Пострадали в результате происшествия 16 человек. В настоящее время на месте работают 42 человека и 15 единиц техники. На место выдвинулся врио начальника регионального МЧС Алексей Головко.

На опубликованных кадрах видны огромные клубы белого дыма, за которыми едва просматривается здание предприятия. Как отметили очевидцы, сильного пожара на заводе не было.