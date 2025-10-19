Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 23:29

Главред Sputnik Азербайджан Картавых прилетел в Москву

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исполнительный директор и главный редактор Sputnik Азербайджан Игорь Картавых вернулся в Москву после освобождения из-под ареста в Баку, передает РИА Новости. В аэропорту он сообщил, что чувствует себя нормально и рад возвращению домой.

Чувствую себя нормально, рад возвращению домой, — сказал Картавых.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Картавых, которого арестовали в Баку, освободили. Тогда дипломат заявила, что главред Sputnik Азербайджан вылетел в Москву.

До этого Захарова заявила, что Москва готова продолжить обсуждение с Баку ситуации с арестованными в Азербайджане россиянами. Представитель МИД РФ говорила, что Россия рассчитывает на скорейшее освобождение и возвращение граждан домой. Она также упомянула изменение меры пресечения Игорю Картавых.

9 октября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели двусторонние переговоры в рамках трехдневного визита российского лидера в Таджикистан. Журналисты отметили, что после официальной части переговоров Путин и Алиев продолжили общение уже в холле.

