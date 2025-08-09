Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 11:37

Министр озвучил количество бригад скорой помощи на месте взрыва в Башкирии

На месте взрыва на заводе в Стерлитамаке работают 19 бригад скорой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 19 бригад скорой помощи работают на месте взрыва на площадке Башкирской содовой компании, рассказал в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. Он добавил, что из столицы региона Уфы санавиацией направлены бригады врачей.

На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог, — заявил он.

Ранее в Стерлитамаке на площадке компании «Каустик» произошел взрыв. По предварительной информации, погибших нет, на месте работает оперативный штаб и ведутся аварийно-восстановительные работы. Власти также организовали контроль качества окружающей среды.

В результате взрыва на предприятии «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке пострадали 27 человек. Все они доставлены в медицинские учреждения города. По информации помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, 21 пациент находится в реанимации и интенсивной терапии. Остальные получили необходимую помощь в стационаре.

