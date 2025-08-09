Власти назвали число пострадавших при взрыве в Стерлитамаке Минздрав: 27 человек госпитализированы после взрыва в Стерлитамаке

В результате взрыва на предприятии «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке в больницу госпитализировали 27 человек, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, которые передает ТАСС, 21 из них находится в отделение реанимации и интенсивной терапии.

По оперативным данным, в больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них — в отделение реанимации и интенсивной терапии, — рассказал он.

Хлопок газовоздушной смеси произошел на предприятии утром 9 августа. В настоящее время на месте работают 42 человека и 15 единиц техники. Как пишет Telegram-канал Mash, причиной ЧП могла стать разгерметизация сварочного шва. Также в Сети появились первые кадры с места взрыва газа. На них видны огромные клубы белого дыма, за которыми едва просматривается здание предприятия.

БСК производит широкий спектр химической продукции. Речь идет о кальцинированной соде, пищевой соде, хлористом кальции, ПВХ, кабельных пластикатах и соляной кислоте.