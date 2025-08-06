Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Упавшего в заброшенную шахту школьника спасли под Нижним Новгородом

Спасение подростка, упавшего в заброшенную шахту в Нижегородской области Спасение подростка, упавшего в заброшенную шахту в Нижегородской области Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

В Нижегородской области спасли 16-летнего мальчика, который оступился и упал в заброшенную шахту, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на ГУ МЧС России. Опасную прогулку устроила группа подростков.

На помощь подростку отправили четырех специалистов пожарно-спасательной части. Специалисты проверили здание на угрозы обрушения, а затем с фонариками спустились по лестнице на двухметровую глубину.

Для подъема молодого человека задействовали специальные носилки. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее двухлетняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Санкт-Петербурге. Ребенка госпитализировали с травмами. Он находится в тяжелом состоянии.

До этого блогер сорвалась с заброшенного здания на территории ЗАТО «Краснознаменск» в Московской области, куда она забралась с двумя подругами ради контента. 17-летнюю девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

