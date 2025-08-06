Упавшего в заброшенную шахту школьника спасли под Нижним Новгородом

Упавшего в заброшенную шахту школьника спасли под Нижним Новгородом

В Нижегородской области спасли 16-летнего мальчика, который оступился и упал в заброшенную шахту, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на ГУ МЧС России. Опасную прогулку устроила группа подростков.

На помощь подростку отправили четырех специалистов пожарно-спасательной части. Специалисты проверили здание на угрозы обрушения, а затем с фонариками спустились по лестнице на двухметровую глубину.

Для подъема молодого человека задействовали специальные носилки. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

