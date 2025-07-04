Съемка в подмосковной «заброшке» едва не стоила блогерше жизни Блогершу госпитализировали после падения с заброшенного здания в Подмосковье

Девушка-блогер сорвалась с заброшенного здания на территории ЗАТО Краснознаменск в Московской области, куда она забралась с двумя подругами ради контента, передает Telegram-канал Mash. По его данным, в настоящее время 17-летняя девушка находится в детском центре Рошаля в тяжелом состоянии: у нее зафиксировали открытый перелом нижней челюсти, перелом плеча, тупую травму органов брюшной полости, перелом бедренной кости.

Инцидент произошел 24 июня. Девушки спрятались в автобусе, чтобы проникнуть в закрытый город и сделать контент в Сети. Они нашли заброшенное здание, расположенное на улице Связистов, — им оказался бывший приемно-передаточный пункт спутниковой связи. Когда подруги оказались внутри, одна из них оступилась и упала с четырехметровой высоты.

Ранее сообщалось, что в китайском Чунцине двухлетний малыш чудом выжил после падения с балкона 20-го этажа. Его жизнь спас бдительный охранник жилого комплекса, который оперативно отнес ребенка в больницу на руках, не дожидаясь скорой помощи.