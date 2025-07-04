Мальчик чудом выжил после падения с небоскреба в Китае

Мальчик чудом выжил после падения с небоскреба в Китае Mothership: в Китае двухлетний мальчик выжил после падения с 20-го этажа

В китайском Чунцине двухлетний малыш чудом выжил после падения с балкона 20-го этажа, сообщает Mothership. Его жизнь спас бдительный охранник жилого комплекса, который оперативно отнес ребенка в больницу на руках, не дожидаясь скорой помощи.

Инцидент произошел рано утром, пока бабушка мальчика ненадолго отлучилась, думая, что ребенок спит. Малыш проснулся, сумел выбраться на балкон и сорвался вниз.

Падение смягчили сначала ветки дерева, а затем кустарник, но, несмотря на это, ребенок получил тяжелейшие травмы. Ему диагностировали множественные переломы и повреждения внутренних органов.

Первой на место падения прибежала бабушка, обнаружившая окровавленного внука. Прибывший следом охранник жилого комплекса мгновенно оценил критичность ситуации. Понимая, что каждая секунда на счету, он решил не ждать приезда скорой помощи. Мужчина взял мальчика на руки и побежал в ближайшую больницу, расположенную примерно в 800 метрах. Примерно на середине пути, преодолев около 600 метров, охранник передал ребенка подоспевшему полицейскому, который и доставил пострадавшего в медучреждение.

Мальчик поступил в больницу в крайне тяжелом, критическом состоянии. Врачи не сомневаются, что оперативные действия охранника стали решающим фактором в спасении ребенка. Также специалисты отметили, что выживанию малыша способствовали его малый рост и легкий вес.

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