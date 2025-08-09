Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 15:52

Названо число погибших при обрушении шахты в Ростовской области

Один человек погиб при обрушении конструкций в шахте в Ростовской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Один человек погиб в результате обрушения конструкций в шахте «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС. По словам собеседника агентства, спасатели готовятся поднять тело погибшего на поверхность.

По уточненной информации, один проходчик оказался под завалами, его тело готовятся поднять на поверхность, — сказал источник.

По данным ведомства, в шахте остаются еще два человека. Они находятся внутри на безопасном от места обрушения расстоянии.

ЧП на шахте «Шерловская-Наклонная» произошло днем 9 августа. По официальным данным, люди находятся под завалами на глубине 500 метров.

До этого в Нижегородской области спасли 16-летнего мальчика, который оступился и упал в заброшенную шахту. Опасную прогулку устроила группа подростков. Для подъема молодого человека задействовали специальные носилки. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Тем временем на заводе в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв. В Сети были опубликованы кадры с первыми секундами после ЧП. На видео мужчина в противогазе показывает разбросанные по земле тела пострадавших. Среди раненых числятся 36 сотрудников завода, погибших нет.

происшествия
жертвы
погибшие
шахты
обрушения
Ростовская область
МЧС
