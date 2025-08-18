Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россияне назвали сумму, которая им нужна для счастья

ВЦИОМ: россиянам для счастья нужно около 227 тысяч рублей каждый месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям России в среднем нужно 226 921 рубль в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ. Это в два раза больше, чем сумма желаемого дохода восемь лет назад. Так, в 2017 году россиянам для счастья нужно было 109 472 рубля. Опрос проводился 12 июля среди 1,6 тысячи респондентов.

Зафиксированный двукратный рост «счастливого дохода» за прошедшие восемь лет — это порядка 9,5% его ежегодной капитализации, что выше, но в целом сопоставимо с инфляцией в этом периоде, — сказал эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин.

По его мнению, повышение номинальной стоимости «счастья» вызвано в первую очередь ростом цен в России. При этом аналитики отметили, что жители Москвы и Санкт-Петербурга назвали в качестве средней желаемой сумму в 694 353 рубля.

Ранее опрос показал, что четыре из пяти представителей поколения зумеров не готовы работать по традиционному графику 5/2. Исследование проводилось в 17 городах среди 1221 респондента в возрасте от 18 до 28 лет. В числе ключевых критериев, которые влияют на выбор места работы, участники опроса выделили уровень заработной платы (35%), возможность профессионального развития (32%), взаимоотношения с коллегами (28%), возможность работать удаленно (30%) и гармоничное сочетание работы и личной жизни (20%).

