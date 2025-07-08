В МИД России оценили «фантазии» ЕС по части санкций Грушко заявил, что фантазии ЕС по части санкций бьют через край

Фантазии у Евросоюза по части санкций бьют через край, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Так дипломат ответил на угрозы об ограничениях со стороны министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, передает ТАСС. Глава МИД республики анонсировал самые жесткие санкции против РФ.

Что еще они могут придумать? Трудно сказать. Но мы знаем, что по части санкций фантазия у них бьет через край, — подчеркнул Грушко.

Дипломат отметил, что Россия может противостоять давлению как в плане обеспечения интересов соцразвития и экономики, так и с позиции введения контрсанкций. Как именно Москва ответит на шаг ЕС, Грушко не раскрыл.

Ранее Барро заявил, что Евросоюз готовится ввести самые жесткие с 2022 года ограничения в отношении Москвы. Глава МИД Франции подтвердил, что меры будут согласованы с сенаторами США на основе предложений Парижа.

Великобритания в мае усилила санкции против России и внесла в черный список пять физических и четыре юридических лица. В перечень вошла также страховая компания «Согласие».