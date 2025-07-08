«Готовиться к худшему»: в МИД России жестко отреагировали на планы Запада Грушко: РФ должна продолжать обеспечивать свою безопасность на фоне планов НАТО

Москве необходимо продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность, передает агентство «Прайм» заявление замминистра иностранных дел России Александра Грушко. Дипломат прокомментировал намерения Североатлантического альянса нарастить расходы на оборону. По словам Грушко, России следует быть готовой к худшему варианту развития событий.

Надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или не будут реализованы до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность, — сказал замглавы МИД после заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источник написала, что крупнейший европейский порт Роттердам начал готовиться к возможному конфликту с Россией. В частности, там проводят учения по приему кораблей НАТО с военными грузами.

До этого независимый военный эксперт Александр Храмчихин заявил, что часть дронов, которыми ВСУ атакуют российские города, запускаются с территории Украины, однако не исключена возможность провокаций с применением БПЛА и со стороны других государств, например Финляндии и стран Прибалтики. Любые такие атаки со стороны стран НАТО могут стать поводом для полноценного военного конфликта, отметил он.