Крупнейший европейский порт стал готовиться к конфликту с Россией FT: порт Роттердам готовится к возможному конфликту с Россией

Крупнейший европейский порт Роттердам начал готовиться к возможному конфликту с Россией, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источник. В частности, там проводят учения по приему кораблей НАТО с военными грузами.

Крупнейший европейский порт готовится к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места под суда, перевозящие военные грузы, — говорится в сообщении.

Газета отметила, что администрация порта Роттердам координирует свои действия по приему европейских и американских судов с бельгийским портом Антверпен. В издании добавили, что четыре-пять раз в году к причалу Роттердама пришвартовываются корабли.

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон переходит в режим готовности к войне. Он пояснил, что государство не может игнорировать «угрозу», якобы исходящую от России. Премьер обратил внимание на планы британских властей модернизировать оборонный сектор, а также развивать соответствующие технологии в темпе военного времени.

По его словам, страна никогда не будет сражаться в одиночку, так как ее политика в сфере обороны всегда будет ориентирована в первую очередь на НАТО. Альянс является фундаментальным источником стратегической силы Британии, подчеркнул глава правительства.