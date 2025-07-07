Стало известно, какие страны НАТО могут атаковать Россию своими БПЛА Военэксперт Храмчихин: Финляндия и Прибалтика могут запускать БПЛА по России

Часть дронов, которыми ВСУ атакуют российские города, запускаются с территории Украины, сказал в беседе с NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. Однако он не исключает возможности провокаций с применением БПЛА и со стороны других государств, например Финляндии и стран Прибалтики.

До Москвы и Петербурга современные дроны самолетного типа уже вполне могут долетать с Украины. Сомневаюсь насчет ударов по Мурманску или Архангельску — там возможны разные варианты с запуском беспилотников из других мест, — подчеркнул Храмчихин.

Любые такие атаки со стороны стран НАТО могут стать поводом для полноценного военного конфликта, отметил он.

Если появятся объективные доказательства того, что какие-то дроны ударили по нам, например, с территории Финляндии или Прибалтики, это будет 100%-й casus belli — повод для объявления войны. И неважно, кто конкретно запустит дроны — спецслужбы, армия или какие-то частные лица, — добавил собеседник.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа оценил вероятность переноса российско-украинских переговоров из Турции из-за поставок БПЛА Киеву. По его мнению, Анкара как посредник в настоящее время справляется с соблюдением нейтралитета.