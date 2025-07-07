В ГД оценили вариант переноса переговоров из Турции из-за поставок БПЛА Депутат Чепа заявил, что поставки дронов для Украины не влияют на переговоры

Поставки турецких дронов Украине не повлияют на процесс российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, Турция как посредник в настоящее время справляется с соблюдением нейтралитета.

Страна-посредник прежде всего должна обеспечить для сторон безопасность проведения переговоров и все необходимые удобства для встречи. Самое же главное — это соблюдение нейтралитета. Турция вполне справляется с возложенной на нее задачей, — высказался Чепа.

При этом он допустил, что Саудовская Аравия лучше подошла бы в качестве места проведения переговоров. Анкаре экономически выгодно поставлять дроны на Украину. Это приносит огромную прибыль, в том числе родственникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пояснил Чепа.

Политолог Энгин Озер ранее заявил, что Турция может потерять статус посредника в украинском урегулировании. Он отметил, что это, возможно, произойдет из-за участия Анкары в международной инициативе по поставкам беспилотников для Киева, известной как «коалиция дронов».