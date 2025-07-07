Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 16:08

В ГД оценили вариант переноса переговоров из Турции из-за поставок БПЛА

Депутат Чепа заявил, что поставки дронов для Украины не влияют на переговоры

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Поставки турецких дронов Украине не повлияют на процесс российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, Турция как посредник в настоящее время справляется с соблюдением нейтралитета.

Страна-посредник прежде всего должна обеспечить для сторон безопасность проведения переговоров и все необходимые удобства для встречи. Самое же главное — это соблюдение нейтралитета. Турция вполне справляется с возложенной на нее задачей, — высказался Чепа.

При этом он допустил, что Саудовская Аравия лучше подошла бы в качестве места проведения переговоров. Анкаре экономически выгодно поставлять дроны на Украину. Это приносит огромную прибыль, в том числе родственникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пояснил Чепа.

Политолог Энгин Озер ранее заявил, что Турция может потерять статус посредника в украинском урегулировании. Он отметил, что это, возможно, произойдет из-за участия Анкары в международной инициативе по поставкам беспилотников для Киева, известной как «коалиция дронов».

депутаты
переговоры
Турция
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Педофил более полугода растлевал дочь коллеги
Прилеты по всей Украине и беспорядки в армии: новости СВО на вечер 7 июля
Защита Смирнова не ответила на вопрос о его показаниях на Старовойта
Стало известно, как Старовойт провел последние дни перед самоубийством
Раскрыто имя нового худрука московского Театра «На Покровке»
Попытка полицейского аннулировать 106 штрафов обернулась увольнением
Порча, яды и три выстрела: жена не хотела делиться с мужем и заказала его
Россия заявила Швеции протест из-за атаки на торгпредство в Стокгольме
Глава МЧС России прибыл в Азербайджан
Мантуров анонсировал появление на маркетплейсах «российской полки»
Суд ЯНАО признал за работником после смерти право на труд
Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.