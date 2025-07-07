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07 июля 2025 в 09:27

Турции предрекли потерю статуса посредника по Украине

Аналитик Озер: из-за участия в коалиции дронов Турция потеряет статус посредника

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Турция может потерять статус посредника в украинском урегулировании, заявил аналитик и политолог Энгин Озер в беседе с РИА Новости. Он отметил, что это, возможно, произойдет из-за участия Анкары в международной инициативе по поставкам беспилотников для Киева, известной как «коалиция дронов». Специалист подчеркнул, что Турция, несмотря на членство в НАТО, старается сохранять максимально возможный нейтралитет в отношении украинского конфликта.

Есть риск того, что Турция потеряет посредническую роль. Вариант с Саудовской Аравией, который американская администрация, безусловно, поддержит, остается наиболее вероятным вариантом, — сказал эксперт.

Согласно информации, опубликованной Министерством обороны Латвии, к «коалиции дронов» присоединились Бельгия и Турция, что увеличило общее число стран-участниц до 20. Данная инициатива предполагает координацию усилий по закупке и передаче Украине беспилотных летательных аппаратов.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал мнение о скрытых целях так называемой коалиции желающих. По его оценке, под предлогом введения миротворческого контингента эта группа стран намерена установить на Украине оккупационное управление. Политик обратил внимание на стремление европейских руководителей вовлечь все заинтересованные стороны в более масштабное военное противостояние.

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