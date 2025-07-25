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25 июля 2025 в 14:54

Германия уже передала Украине первую установку ЗРК Patriot

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия передала Украине первую установку зенитно-ракетного комплекса Patriot в конце прошлой недели, сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на источники. В издании напомнили, что президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте 13 июля объявили о проекте помощи Киеву на $10 млрд (почти 794 млрд рублей).

К концу той недели в Украину уже прибыли система ПВО Patriot и дополнительные перехватчики благодаря сделке с Германией, – указано в публикации.

По данным газеты, Вашингтон хочет убедить остальных европейских союзников передать Украине свои ЗРК Patriot уже сейчас, в ожидании замещения вооружений американской стороной.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что европейские страны продолжают искать системы ПВО Patriot для передачи Вооруженным силам Украины. По его словам, Берлин потребовал от Вашингтона обязательства по поставкам систем ПВО Patriot для ВСУ. Он подчеркнул, что это отвечает интересам НАТО, так как речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников.

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