США «подавили» протест Британии в вопросе сделки по F-16

Telegraph: США убедили Британию не протестовать против продажи F-16 Аргентине

Фото: U.S. Air Force/TSGT James D. Mossman
США вынудили Великобританию отказаться от возражений против продажи Данией истребителей F-16 Аргентине, несмотря на действующий запрет Лондона на поставки вооружений Буэнос-Айресу из-за спора вокруг Фолклендских островов, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Переданные Данией американские самолеты прибыли в Аргентину в конце прошлого года.

США вынудили Британию принять сделку о вооружении Аргентины истребителями F-16, — сказано в публикации.

Уточняется, что у Лондона не было формального права заблокировать эту сделку. Однако США оказали давление на британское министерство иностранных дел, чтобы власти страны не выступали против соглашения.

Ранее журналисты выяснили, что шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала передать Украине еще в 2023 году, до сих пор не доставлены. Причиной задержки оказалось техническое состояние самолетов и потребность в их ремонте. У четырех машин, отправленных в Бельгию, отсутствует около сотни необходимых деталей.

