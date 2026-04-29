США обвинили в игнорировании помощи Украине

Пентагон не желает передавать Украине ранее одобренный Конгрессом США пакет военной помощи объемом $400 млн (39,2 млрд рублей), заявил американский сенатор — республиканец Митч Макконнелл (от штата Кентукки) в своей статье для The Washington Post. Законодательный орган, по его словам, одобрил выделение Киеву двух таких пакетов в ближайшие два года.

Тем не менее помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне, — указал сенатор.

Макконнелл добавил, что военное ведомство также проигнорировало соответствующие запросы комитета по ассигнованиям и комитета по делам вооруженных сил сената США. Вину за промедление в оказании помощи Киеву он возложил на заместителя главы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет пропустил встречу «Рамштайна» — контактной группы по поставкам оружия Украине, — которая состоялась в середине апреля. Вместо него на онлайн-встрече присутствовал руководитель департамента политики Пентагона Элбридж Колби. Это уже не первый случай, когда глава американского военного ведомства не участвует в мероприятии. В феврале его также заменял Колби. О причинах отсутствия Хегсета не сообщалось.