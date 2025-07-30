Роскомнадзор раскрыл неочевидную причину блокировки Speedtest

Сервис проверки скорости интернет-соединения Speedtest собирает данные, которые могут использоваться для атак на российские сети связи, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. По данным ведомства, сведения потом становятся доступны иностранным спецслужбам, передает ТАСС.

Данные, собираемые американским сервисом, могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий и организаций, — сказано в сообщении.

Speedtest заблокировали 30 июля. В РКН порекомендовали россиянам использовать отечественные аналоги иностранного сервиса.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзором на территории России был ограничен доступ к 56 тысячам интернет-страниц. Все они имели отношение к ресурсам, внесенным в реестр Минюста по причине отказа от удаления размещенных материалов экстремистского характера. По его словам, это самый простой способ решения проблемы с подобными публикациями.