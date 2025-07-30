Россияне лишились доступа к популярному интернет-сервису

Роскомнадзор заблокировал доступ к популярному сервису проверки скорости интернет-соединения Speedtest от зарубежной компании Ookla на территории РФ в связи с угрозой безопасности российского сегмента Сети, передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства. В РКН порекомендовали россиянам использовать отечественные аналоги иностранного сервиса.

Доступ к сервису Speedtest ограничен согласно постановлению правительства РФ №127 от 12.02.2020 в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента сети Интернет. Роскомнадзор рекомендует пользоваться доверенными российскими сервисами, — сообщили в РКН.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что Роскомнадзором на территории России был ограничен доступ к 56 тысячам интернет-страниц. Все они имели отношение к ресурсам, внесенным в реестр Минюста по причине отказа от удаления размещенных материалов экстремистского характера. По его словам, это самый простой способ решения проблемы с подобными публикациями.