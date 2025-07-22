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22 июля 2025 в 16:10

Названо число заблокированных Роскомнадзором сайтов

Шадаев: Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страницам в России, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании Госдумы. По его словам, речь идет о ресурсах, попавших в реестр Минюста за отказ удалять экстремистские материалы. Прямая трансляция ведется на сайте «ДумаТВ».

Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам ресурсов, которые отказались удалять экстремистские материалы, — сказал он.

По словам Шадаева, наиболее простой способ решить проблему в случае отказа ресурса удалять экстремистский материал — полная блокировка платформы. Он подчеркнул, что в настоящее время направлено более 20 тысяч официальных уведомлений различным иностранным сервисам, включая популярные мессенджеры.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил NEWS.ru, что поисковые запросы пользователей надежно защищены протоколом HTTPS, и даже спецслужбы не могут получить к ним доступ без прямого вмешательства. Он подчеркнул, что выявить умышленный поиск экстремистского контента крайне сложно из-за отсутствия четких критериев в законодательстве.

Максут Шадаев
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