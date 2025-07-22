IT-эксперт ответил, возможно ли отследить экстремистские поисковые запросы

Поисковые запросы пользователей надежно защищены протоколом HTTPS, и даже спецслужбы не могут получить к ним доступ без прямого вмешательства, заявил NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. Он подчеркнул, что выявить умышленный поиск экстремистского контента крайне сложно из-за отсутствия четких критериев в законодательстве.

Судя по всему, никто, кроме тех законотворцев, которые это придумали, не ответит, что воспринимается за умышленный поиск по экстремистским запросам. Я не очень понимаю, как это будет применяться на практике. Когда мы ищем с вами в «Яндексе», в Google или еще где-то, запросы всегда защищены протоколом HTTPS. Эти запросы никто видеть не может. Ни специальные службы, ни сами поисковики без прямого вмешательства. То есть это защищенная информация, — пояснил Геллер.

Он объяснил, что получить доступ к поисковым запросам можно только двумя способами: путем целевой слежки за конкретным человеком с использованием спецоборудования или через физический доступ к его устройству. Однако, по его словам, даже в этом случае доказать злонамеренность пользователя будет крайне сложно.

Можно получить информацию по запросам пользователей двумя путями: или конкретной слежкой за конкретным человеком, возможно, с помощью спецоборудования какого-то, или просто взять у этого человека телефон и посмотреть, что с этого телефона искали. Но тут вопросов очень много, потому что доказать надо, кто это искал, был ли умысел. В общем, там много всего нужно доказывать, и это не простые процессуальные процедуры, не быстрые. И по процедуре сложно реализовать, доказать эту злонамеренность, — резюмировал Геллер.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что россиян не будут наказывать за использование экстремистских соцсетей по новому закону о поиске экстремистских материалов. По его словам, штрафовать будут только в случае наличия умысла и внесения искомого материала в соответствующий список.