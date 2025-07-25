Раскрыт новый совладелец крупного маркетплейса

Один из акционеров «Яндекса» Александр Чачава стал владельцем 27,71% маркетплейса Ozon, сообщает пресс-служба платформы. По ее данным, структуры бизнесмена приобрели компанию «О23», передает РБК.

Александр — один из самых опытных в России венчурных инвесторов, его компетенции в работе на рынках капитала и развитии IT-проектов международного уровня будут способствовать укреплению позиций компании, — говорится в сообщении маркетплейса.

Чачава — управляющий партнер частной инвестиционной компании LETA Capital. Фирма управляет тремя фондами, специализируясь на инвестициях в международные IT-стартапы с российскими основателями, в основном в B2B-сегменте. В сентябре 2022 года VK продала Чачаве игровое подразделение My.Games за $642 млн, включая все активы.

Ранее пресс-служба OZON заявляла, что пункты выдачи заказов — это важная часть городской инфраструктуры, которой ежедневно пользуются миллионы людей. Так маркетплейс прокомментировал инициативу Совфеда запретить открывать ПВЗ в жилых домах. В компании сообщили, что согласно проведенным исследованиям, каждый пятый россиянин хотел бы видеть больше таких точек в своем районе.