Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 18:31

В соседней стране российский альпинист несколько часов ждал помощи

В горах Казахстана 13 часов спасали придавленного камнем российского пенсионера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В горах Казахстана сотрудники МЧС страны 13 часов спасали придавленного камнем на высоте в четыре тысячи метров 72-летнего россиянина, сообщает Readovka.news. Отмечается, что помощь вызвал спустившийся вниз сын.

Как сообщается, путь сотрудников МЧС до туристов занял около пяти часов. К спасению также были привлечены беспилотники и вертолет. Россиянина доставили в больницу Алма-Аты.

Ранее в горах Таджикистана разбился россиянин. Его параплан сломался, и он упал в труднодоступной местности. Трагедия произошла 23 июня в Варзобском районе, однако тело удалось обнаружить только спустя четыре дня. Мужчину эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения. Погибшим оказался военнослужащий 201-й российской военной базы, дислоцированной в республике.

Казахстан
альпинисты
МЧС
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа «палочка-выручалочка» среди российских самолетов
Топливо для инфраструктурных проектов: как избежать простоев на стройке
Семья Карапетяна требует $500 млн от Армении
Кабмин утвердил список территорий для получения статуса ветерана СВО
В МОК раскрыли, зачем будут следить за встречей Путина и Трампа на Аляске
Потеря помощи США может заставить Киев пойти на отчаянный шаг
Составлен список украинских звезд, которые отреклись от Зеленского
В Польше занервничали из-за «сценария Путина»
В Германии заявили о судьбоносном моменте для подконтрольной ВСУ части ДНР
Японцы променяли домашних питомцев на пушистых роботов с ИИ
Инфекционист спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Синоптик предсказал погоду на Аляске в день переговоров Путина и Трампа
В Минздраве оценили ситуацию с менингококковой инфекцией
Раскрыто ключевое преимущество Путина перед Трампом
Отключение интернета в Крыму: надолго ли, как заказывать и оплачивать такси
С пенсионерки потребовали 108 млн рублей за подключение дачи к электросетям
Дипломаты помогут с возвращением тела россиянина из Турции
В соседней стране российский альпинист несколько часов ждал помощи
Пермячка попала за решетку на девять лет из-за находки ФСБ в лесу
Орбан жестко раскритиковал ЕС за позицию по Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.