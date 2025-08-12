В соседней стране российский альпинист несколько часов ждал помощи В горах Казахстана 13 часов спасали придавленного камнем российского пенсионера

В горах Казахстана сотрудники МЧС страны 13 часов спасали придавленного камнем на высоте в четыре тысячи метров 72-летнего россиянина, сообщает Readovka.news. Отмечается, что помощь вызвал спустившийся вниз сын.

Как сообщается, путь сотрудников МЧС до туристов занял около пяти часов. К спасению также были привлечены беспилотники и вертолет. Россиянина доставили в больницу Алма-Аты.

Ранее в горах Таджикистана разбился россиянин. Его параплан сломался, и он упал в труднодоступной местности. Трагедия произошла 23 июня в Варзобском районе, однако тело удалось обнаружить только спустя четыре дня. Мужчину эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения. Погибшим оказался военнослужащий 201-й российской военной базы, дислоцированной в республике.