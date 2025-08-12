Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь обошла блок ХДС/ХСС и вышла на первое место в рейтинге популярности среди немецких избирателей, сообщает газета Bild, ссылаясь на свежий опрос института Forsa. Это уже второй случай лидерства фракции в текущем году.

Согласно данным СМИ, поддержка АдГ выросла на один процентный пункт и достигла 26%. Одновременно рейтинг правящего блока ХДС/ХСС снизился на 1%, опустившись до 24%. Таким образом, правая партия теперь занимает первую строчку в рейтинге. Партнер ХДС/ХСС по правящей коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), сохранила прежний уровень поддержки в 13%. Совокупный рейтинг правительственной коалиции составляет лишь около 37%.

Это повторение успеха АдГ. В апреле партия также опережала ХДС/ХСС (25% против 24%). Буквально на прошлой неделе рейтинги двух политических сил в другом опросе были равны (по 25%). В последний раз такие низкие значения у блока ХДС/ХСС наблюдались в конце апреля.

Ранее сообщалось, что АдГ потребовала пересмотреть систему выплат для украинских беженцев. Сопредседатель фракции Тино Хрупалла заявил, что текущая система поддержки украинцев выглядит несправедливой, так как они получают повышенные пособия.

