Военэксперт объяснил прорыв ВС России в районе Доброполья

ВС РФ стремятся перерезать снабжение ВСУ у Доброполья на Покровском направлении, сказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, для этого российские войска активно используют дроны-камикадзе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Сейчас наши военные находятся в нескольких километрах от трассы, ведущей через Доброполье на Мирноград и Покровск. Противник находится под плотным контролем наших дронов-камикадзе, — пояснил он.

По словам эксперта, физически эта магистраль пока не перерезана, а российские войска ведут бои в пригороде населенного пункта Родинское.

Чтобы перерезать трассу, нам надо сначала взять Родинское, а севернее мы находимся где-то в районе Золотого Колодца, за который сейчас идут бои. Фактически Покровско-Мирноградский район противника находится в полуокружении, — добавил Онуфриенко.

Ранее начальник Центра специального назначения «БАРС-Сармат» сенатор Дмитрий Рогозин сказал, что прорыв российских войск у Доброполья в ДНР — это успех, который необходимо развивать. Однако, подчеркнул он, фронт на этом участке пока далек от обрушения.