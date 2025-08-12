Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 21:38

Военэксперт объяснил прорыв ВС России в районе Доброполья

Военэксперт Онуфриенко: ВС России хотят перерезать снабжение ВСУ у Доброполья

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС РФ стремятся перерезать снабжение ВСУ у Доброполья на Покровском направлении, сказал NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, для этого российские войска активно используют дроны-камикадзе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Сейчас наши военные находятся в нескольких километрах от трассы, ведущей через Доброполье на Мирноград и Покровск. Противник находится под плотным контролем наших дронов-камикадзе, — пояснил он.

По словам эксперта, физически эта магистраль пока не перерезана, а российские войска ведут бои в пригороде населенного пункта Родинское.

Чтобы перерезать трассу, нам надо сначала взять Родинское, а севернее мы находимся где-то в районе Золотого Колодца, за который сейчас идут бои. Фактически Покровско-Мирноградский район противника находится в полуокружении, — добавил Онуфриенко.

Ранее начальник Центра специального назначения «БАРС-Сармат» сенатор Дмитрий Рогозин сказал, что прорыв российских войск у Доброполья в ДНР — это успех, который необходимо развивать. Однако, подчеркнул он, фронт на этом участке пока далек от обрушения.

СВО
ВС РФ
наступление ВС РФ
Покровск
потери ВСУ
Павел Воробьев
П. Воробьев
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убийство мужа, роман с Башаровым, роды в 44: как живет Бутырская
В Белом доме исключили ультиматумы Путину со стороны Трампа
Госсекретарь США раскрыл цель саммита на Аляске
Назван формат, в котором Трамп собирается встретиться с Путиным
Военэксперт объяснил прорыв ВС России в районе Доброполья
Белый дом оценил прямые переговоры России и Украины
Число погибших в результате атаки БПЛА в Арзамасе увеличилось до двух
Немецкая правая партия вновь возглавила рейтинги популярности
Зеленский пригрозил новой войной за выход из Донбасса
Минобороны сообщило о подготовке чудовищной провокации ВСУ перед саммитом
ВСУ оставили своих бойцов умирать в красноармейском котле
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске? Что известно, инсайды
Разрушительное землетрясение в Армении: 35 лет памяти
Шведский легкоатлет побил 13-й мировой рекорд
Эксгибиционист против ГАИ, молния против табуна лошадей: дикие ЧП за день
Супербыстрая намазка на бутерброд из авокадо и творога
Сокрушающий прорыв в Доброполье: ситуация на фронтах СВО вечером 12 августа
Новое ограничение для мигрантов в школах: что известно, платная учеба
«Вбиты гвозди в черепа»: в Курске нашли обезображенные останки 46 детей
Экономист раскрыл главную цель визита Путина на Аляску
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.