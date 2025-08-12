Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 15:47

Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Прорыв российских войск у Доброполья в ДНР — это успех, который необходимо развивать, заявил начальник Центра специального назначения «БАРС-Сармат» сенатор Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru. Однако он призвал не спешить с выводами о деморализации противника.

Конечно, это успех, который необходимо наращивать. Для этого потребуются дополнительные резервы на этом направлении. Результат будет зависеть от нашей способности развить этот успех, — отметил Рогозин.

Сенатор добавил, что усталость и потери украинской армии действительно растут. Однако, подчеркнул он, фронт еще далек от обрушения.

Ранее российские военные перерезали трассу, которая соединяет Красноармейск и Доброполье. По информации силовых структур, в результате маневра ВСУ фактически оказались в огневом мешке. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук позже отметил, что в районе Покровска (Красноармейск) наблюдается обвал фронта Вооруженных сил Украины. По его словам, войска находятся в тяжелом положении в районе Покровска, Доброполья и Мирнограда.

ДНР
СВО
Дмитрий Рогозин
ВС РФ
прорывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обманувшего Минобороны поставщика отправили под суд
Жена украинского футболиста захотела «навсегда стереть россиян» с планеты
Россиянам рассказал, как проходит менингококк у взрослых
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.