Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья

Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья

Прорыв российских войск у Доброполья в ДНР — это успех, который необходимо развивать, заявил начальник Центра специального назначения «БАРС-Сармат» сенатор Дмитрий Рогозин в беседе с NEWS.ru. Однако он призвал не спешить с выводами о деморализации противника.

Конечно, это успех, который необходимо наращивать. Для этого потребуются дополнительные резервы на этом направлении. Результат будет зависеть от нашей способности развить этот успех, — отметил Рогозин.

Сенатор добавил, что усталость и потери украинской армии действительно растут. Однако, подчеркнул он, фронт еще далек от обрушения.

Ранее российские военные перерезали трассу, которая соединяет Красноармейск и Доброполье. По информации силовых структур, в результате маневра ВСУ фактически оказались в огневом мешке. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук позже отметил, что в районе Покровска (Красноармейск) наблюдается обвал фронта Вооруженных сил Украины. По его словам, войска находятся в тяжелом положении в районе Покровска, Доброполья и Мирнограда.