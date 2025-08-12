Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:36

На Украине признали обвал фронта в Донбассе

Экс-депутат Рады Мосийчук признал обвал фронта ВСУ в Донбассе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике наблюдается обвал фронта Вооруженных сил Украины, заявил в своем YouTube-канале бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, войска находятся в тяжелом положении в районе Покровска, Доброполья и Мирнограда.

Обвал фронта в Донбассе, — сказал Мосийчук.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что российские военные перерезали трассу, которая соединяет Красноармейск и Доброполье в ДНР. Согласно его сведениям, в результате маневра противник фактически оказался в огневом мешке. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский объявил о начале боев в черте населенного пункта Родинское. По его словам, огневое давление на украинскую группировку в этом районе ведется одновременно с трех направлений. Кимаковский отметил, что развитию ситуации в том числе способствовало продвижение ВС РФ в районе шахты «Краснолиманская». Минобороны РФ эти данные также не комментировало.

ДНР
Красноармейск
ВСУ
Украина
Донбасс
Игорь Мосийчук
