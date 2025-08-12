«Начались бои»: советник главы ДНР о новом наступлении на позиции ВСУ

В черте населенного пункта Родинское начались бои, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в комментарии ТАСС. По его словам, огневое давление на украинскую группировку в этом районе ведется одновременно с трех направлений. Он отметил, что развитию ситуации способствовало в том числе продвижение российских сил в районе шахты «Краснолиманская». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Родинском начались бои. Этому способствовало в том числе продвижение на шахте «Краснолиманская», — заявил Кимаковский.

Ранее источник в силовых структурах заявил, что российские военные перекрыли дорогу, соединяющую Красноармейск и Доброполье на территории Донецкой Народной Республики. По его словам, в результате этого маневра подразделения ВСУ фактически оказались в огневом кольце. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, представители российских силовых структур сообщили, что расчеты комплекса «Герань» атаковали командный пункт 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й бригады ВСУ, расположенный в селе Юнаковка Сумской области. Удар был нанесен после авиационной атаки с применением фугасной авиабомбы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.