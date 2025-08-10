Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 22:56

Командный пункт батальона ВСУ уничтожили под Юнаковкой

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ под Юнаковкой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Расчеты комплекса «Герань» нанесли удар по командному пункту 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й бригады ВСУ в селе Юнаковка Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Утверждается, что удар последовал после авиаудара фугасной авиабомбы (ФАБ). Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

По данным источников, применение «Гераней» усилило разрушения. Собеседники издания отмечают, что некрологи украинских военнослужащих в интернете подтверждают факт авиаударов по этому пункту управления.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, мотострелки Южной группировки в ходе разведки обнаружили объект и нанесли по нему удар.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Запорожской области. Он уточнил, что судьба пилота остается неизвестной.

