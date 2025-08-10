Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 21:51

Бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления дронов ВСУ в ДНР

МО РФ: российские бойцы уничтожили пункт управления дронов ВСУ в районе Северска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, мотострелки Южной группировки в ходе разведки обнаружили объект и нанесли по нему удар.

В сообщении отмечается, что поражение было достигнуто с применением 122-мм артиллерийского орудия Д-30. В результате удара противник лишился возможности корректировать свои действия с помощью БПЛА.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Запорожской области. Он уточнил, что судьба пилота остается неизвестной.

До этого командир взвода БПЛА с позывным Грибник рассказал, что операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии, входящей в группировку «Днепр», объявили о формировании мертвой зоны в 23 километрах вглубь украинских позиций в районе города Орехова Запорожской области. На этом участке они эффективно ликвидируют любую технику и живую силу противника.

ВСУ
ВС РФ
дроны
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков рассказал о создании Россией ракет малой и средней дальности
ВСУ попытались атаковать Москву
Кадыров рассказал о главных правилах успеха любого человека
Украинские войска обстреляли храм иконы Божией Матери Знамение
Бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления дронов ВСУ в ДНР
На Западе раскрыли, как Путин получит преимущество в переговорах
Окровавленный рыбак улыбнулся в камеру после нападения акулы
Российские военные уничтожили основной опорный пункт ВСУ в Шандриголово
Умер гитарист, игравший у Михайлова и «ВИА Гры»
Глава МИД Ирана: вопрос Зангезурского коридора полностью снят с повестки
Египет вернул редкие артефакты из Европы
Названы регионы России, где на следующей неделе будет жарче всего
Улицы Дагестана оказались затоплены из-за мощного ливня
Четверых человек спасли из-под завалов в Турции после землетрясения
Роднина поделилась мечтой, связанной с живущей в США дочерью
Пробуем маринованные сливы с медом и душистым перцем!
Последствия мощного землетрясения в Турции засняли на видео
Офицер Росгвардии продавал регистрацию мигрантам прямо в военной части
Умер крупнейший акционер группы «Самолет»
Землетрясение магнитудой 6,1 обрушило жилые здания в турецком Балыкесире
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.