Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 21:52

Госсекретарь США раскрыл цель саммита на Аляске

Рубио: встреча Путина и Трампа на Аляске будет носить ознакомительный характер

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске будет носить ознакомительный характер, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции 77 WABC.. По его мнению, саммит необходим для личной оценки происходящего Трампом.

Честно говоря, я думаю, это будет ознакомительная встреча. После нескольких телефонных разговоров с Путиным президент чувствует, что ему нужно посмотреть этому парню в глаза за столом переговоров. Ему нужно увидеть его лицом к лицу, чтобы дать свою оценку, — поделился Рубио.

Он также опроверг заявления, что сам факт проведения саммита — это уступка России. Госсекретарь обратил внимание, что встреча нужна для того, чтобы детальнее разобраться в происходящем.

Для президента Трампа встреча — это не уступка. Он смотрит на это иначе. Встреча — это то, что вы делаете, чтобы разобраться в ситуации и принять решение, — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отмечала, что Трамп намерен обсудить отношения между США и Россией с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящей встрече на Аляске. Однако, по словам представителей администрации Соединенных Штатов, основное внимание на встрече будет уделено вопросу Украины.

США
госсекретарь
Марко Рубио
саммиты
Аляска
цели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Убийство мужа, роман с Башаровым, роды в 44: как живет Бутырская
В Белом доме исключили ультиматумы Путину со стороны Трампа
Госсекретарь США раскрыл цель саммита на Аляске
Назван формат, в котором Трамп собирается встретиться с Путиным
Военэксперт объяснил прорыв ВС России в районе Доброполья
Белый дом оценил прямые переговоры России и Украины
Число погибших в результате атаки БПЛА в Арзамасе увеличилось до двух
Немецкая правая партия вновь возглавила рейтинги популярности
Зеленский пригрозил новой войной за выход из Донбасса
Минобороны сообщило о подготовке чудовищной провокации ВСУ перед саммитом
ВСУ оставили своих бойцов умирать в красноармейском котле
Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске? Что известно, инсайды
Разрушительное землетрясение в Армении: 35 лет памяти
Шведский легкоатлет побил 13-й мировой рекорд
Эксгибиционист против ГАИ, молния против табуна лошадей: дикие ЧП за день
Супербыстрая намазка на бутерброд из авокадо и творога
Сокрушающий прорыв в Доброполье: ситуация на фронтах СВО вечером 12 августа
Новое ограничение для мигрантов в школах: что известно, платная учеба
«Вбиты гвозди в черепа»: в Курске нашли обезображенные останки 46 детей
Экономист раскрыл главную цель визита Путина на Аляску
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.