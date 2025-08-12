Госсекретарь США раскрыл цель саммита на Аляске Рубио: встреча Путина и Трампа на Аляске будет носить ознакомительный характер

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске будет носить ознакомительный характер, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции 77 WABC.. По его мнению, саммит необходим для личной оценки происходящего Трампом.

Честно говоря, я думаю, это будет ознакомительная встреча. После нескольких телефонных разговоров с Путиным президент чувствует, что ему нужно посмотреть этому парню в глаза за столом переговоров. Ему нужно увидеть его лицом к лицу, чтобы дать свою оценку, — поделился Рубио.

Он также опроверг заявления, что сам факт проведения саммита — это уступка России. Госсекретарь обратил внимание, что встреча нужна для того, чтобы детальнее разобраться в происходящем.

Для президента Трампа встреча — это не уступка. Он смотрит на это иначе. Встреча — это то, что вы делаете, чтобы разобраться в ситуации и принять решение, — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отмечала, что Трамп намерен обсудить отношения между США и Россией с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящей встрече на Аляске. Однако, по словам представителей администрации Соединенных Штатов, основное внимание на встрече будет уделено вопросу Украины.