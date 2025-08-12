Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 22:16

Легковой автомобиль влетел в остановку в Подмосковье

SHOT: два человека пострадали из-за наезда автомобиля на остановку в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером на Лихачевском проспекте в подмосковном Долгопрудном, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, автомобиль Hyundai на большой скорости вылетел на остановку общественного транспорта «Общежитие» рядом с ТЦ «Город».

Hyundai на скорости влетел в остановку «Общежитие», в результате ДТП пострадали минимум два человека, — сообщают источники.

Предположительно, 27-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги, а 28-летний мужчина — подозрение на ЧМТ и множественные ушибы. Водитель автомобиля, по информации источника, находится в состоянии шока, но не получил серьезных травм.

На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, включая возможные технические неисправности автомобиля и состояние водителя в момент ДТП. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось о гибели девушки, которая передвигалась по трассе на моноколесе. Она врезалась в грузовик марки Shacman. По данным ГУ МВД России по Московской области, трагедия произошла на пятом километре автодороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД.

ДТП
остановки
Подмосковье
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети оказались в опасности при пожаре в многоэтажке под Ростовом-на-Дону
ПВО уничтожила десятки дронов над пятью регионами России
В Забайкалье на глазах у детей жестоко убили собаку
«Единственные — это русские»: в США оценили настрой Москвы и Киева на мир
«Наглый, подлейший обман!» Как русская Аляска стала вдруг американской
«Не хочу, семья в России»: пленный боец ВСУ высказался об обмене
Судья налетел на футболиста, который уже праздновал победу на бровке
Европейский бренд удивил покупателей новой сумкой
Пассажиры станции под Екатеринбургом были вынуждены пролезать под вагонами
В Венгрии озвучили, за сколько дней Украина может рухнуть
Орбан назвал победителя в конфликте России и Украины
Легковой автомобиль влетел в остановку в Подмосковье
Убийство мужа, роман с Башаровым, роды в 44: как живет Бутырская
В Белом доме исключили ультиматумы Путину со стороны Трампа
Госсекретарь США раскрыл цель саммита на Аляске
Назван формат, в котором Трамп собирается встретиться с Путиным
Военэксперт объяснил прорыв ВС России в районе Доброполья
Белый дом оценил прямые переговоры России и Украины
Число погибших в результате атаки БПЛА в Арзамасе увеличилось до двух
Немецкая правая партия вновь возглавила рейтинги популярности
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.