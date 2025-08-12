Легковой автомобиль влетел в остановку в Подмосковье SHOT: два человека пострадали из-за наезда автомобиля на остановку в Подмосковье

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером на Лихачевском проспекте в подмосковном Долгопрудном, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, автомобиль Hyundai на большой скорости вылетел на остановку общественного транспорта «Общежитие» рядом с ТЦ «Город».

Hyundai на скорости влетел в остановку «Общежитие», в результате ДТП пострадали минимум два человека, — сообщают источники.

Предположительно, 27-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги, а 28-летний мужчина — подозрение на ЧМТ и множественные ушибы. Водитель автомобиля, по информации источника, находится в состоянии шока, но не получил серьезных травм.

На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии, включая возможные технические неисправности автомобиля и состояние водителя в момент ДТП. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось о гибели девушки, которая передвигалась по трассе на моноколесе. Она врезалась в грузовик марки Shacman. По данным ГУ МВД России по Московской области, трагедия произошла на пятом километре автодороги МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД.