Белый дом оценил прямые переговоры России и Украины

Вашингтон видит прогресс в прямых переговорах между Россией и Украиной, к проведению которых призывал американский президент Дональд Трамп, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, трансляцию с которого вел YouTube-канал администрации США. Она напомнила, что благодаря встречам в Стамбуле удалось провести обмен военнопленными.

Президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы, и мы уже видим прогресс. Вы видели, как в результате этих прямых переговоров между двумя странами был произведен обмен военнопленными, а также детьми, — отметила Ливитт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома отмечала, что Трамп намерен обсудить отношения между США и Россией с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящей встрече на Аляске. Однако, по словам представителей администрации Соединенных Штатов, основное внимание на встрече будет уделено вопросу Украины.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что у России есть ясная позиция на предстоящих переговорах с США на Аляске — Москва требует от Вашингтона гарантий безопасности. Он подчеркнул, что США также должны взять на себя определенные обязательства, которые будут значительными.