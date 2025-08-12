Число погибших в результате атаки БПЛА в Арзамасе увеличилось до двух

Число погибших в результате атаки БПЛА в Арзамасе увеличилось до двух

Число погибших в результате атаки БПЛА в Арзамасе Нижегородской области увеличилось до двух, сообщил в Telegram-канале губернатор Глеб Никитин. По его словам, семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное. Мои соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата. Безусловно, окажем семье необходимую помощь, — написал губернатор.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области один сотрудник промышленного предприятия погиб и двое получили ранения в результате ночной атаки вражеских БПЛА по двум промышленным зонам. Как указывал Никитин, на месте инцидента работали специалисты.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе с начала августа от обстрелов ВСУ погибли семь мирных жителей, еще 33 были ранены, в том числе пятеро детей. Только за сутки с 9 по 10 августа погибли три человека. Он назвал происходящее тяжелым испытанием для Белгородской области.