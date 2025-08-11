Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 06:25

Названо число жертв атаки ВСУ на Нижегородскую область

Один человек погиб, двое пострадали при ударе БПЛА по Нижегородской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Нижегородской области один сотрудник промышленного предприятия погиб и двое получили ранения в результате ночной атаки вражеских БПЛА по двум промышленным зонам, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале. Он отметил, что на месте инцидента работают специалисты.

При отражении в Арзамасском округе, к сожалению, жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу. Родным и близким погибшего — мои соболезнования. Окажем необходимую помощь семье, — написал глава региона.

Ранее мирная жительница получила ранения в результате атаки дронов ВСУ на село Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз указал, что пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.

Тем временем в Тульской области сбили 11 БПЛА. Глава региона Дмитрий Миляев написал, что два человека погибли при атаке донов на гражданское предприятие в Туле, трое пострадали, получив повреждения различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

ВСУ
дроны
Нижний Новгород
жертвы
